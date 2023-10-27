В Госдуме высказались о создании новых чеченских батальонов в армии России Депутат Соболев не поддержал создание новых чеченских батальонов в составе РФ

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru заявил, что не поддерживает создание добровольческих корпусов. В то же время он отметил, что в случае формирования таких батальонов они должны соответствовать организованной штатной структуре ВС России. Он также указал на то, что нужно разобраться, почему в Чечне для наименований новых батальонов выбрали имена шейха Мансура и Байсангура Беноевского, воевавших против России.

Я не поддерживаю формирование добровольческих корпусов. Но, даже если такие и будут создаваться, они должны быть организованы в соответствии с организованной штатной структурой наших вооруженных сил, — сказал Соболев.

Депутат добавил, что у таких батальонов должно быть централизованное управление, им нужно поручать определенные задачи и предоставлять нормальное вооружение. По словам Соболева, пока неизвестно, куда будут направлены военные из новых чеченских формирований, на какой территории станут действовать, но выразил уверенность, что они не будут воевать против РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике завершается формирование нового батальона Вооруженных сил России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Глава региона отметил, что при строительстве базы для размещения военных большое внимание было уделено созданию необходимых условий. Отряд с таким названием уже действует на стороне ВСУ.

Позднее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром корпуса станет Руслан Геремеев. Сам батальон будет базироваться в Гудермесе. Парламентарий также поблагодарил всех, кто задействован в обустройстве пункта дислокации подразделения.