Стало известно имя командира создаваемого в Чечне нового батальона Делимханов: командиром нового батальона в Чечне станет Руслан Геремеев

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Рамзан Кадыров и Руслан Геремеев

Командиром формируемого в Чечне нового батальона имени шейха Мансура станет Руслан Геремеев, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале. Сам батальон будет базироваться в Гудермесе. Парламентарий также поблагодарил всех, кто задействован в обустройстве пункта дислокации подразделения.

Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи, — написал депутат.

Делимханов рассказал, что на данный момент специалисты на месте базирования нового батальона провели реконструкцию четырех казарм и построили две новые. Заменены все инженерные коммуникации, а также завезена необходимая мебель, добавил он. Также на объекте появились столовая на 100 посадочных мест, парковка и помещение для намаза.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике завершается формирование нового батальона Вооруженных сил России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа. Глава региона отметил, что при строительстве базы для размещения военных большое внимание было уделено созданию необходимых условий.