Российские системы ПВО перехватили 19 ракет HIMARS за неделю

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили 19 ракет HIMARS за последнюю неделю, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за это время также были перехвачены четыре ракеты, выпущенные из РСЗО «Ураган» и шесть ракет HARM. Украинская авиация также понесла потери. С начала октября был уничтожен 31 самолет.

C 1 октября текущего года истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие уничтожили до 10 единиц украинской техники на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», она использовалась командованием ВСУ для ударов по позициям Вооруженных сил России. На Ореховском направлении были уничтожены немецкие танки Leopard, переданные Киеву западными партнерами. Удар по бронетехнике противника на данном участке фронта был нанесен из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Потери противника в живой силе неизвестны.