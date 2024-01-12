Битва за Авдеевку 12 января: что у Марьинки, есть ли успехи у ВС РФ Военкор Лисицын: бойцы ВСУ покидают свои позиции на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает попытки продвинуться к Авдеевке со стороны Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на Донецком направлении, какая сегодня ситуация у Марьинки, о чем пишут военкоры 12 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 12 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ стремятся вернуть инициативу у Новомихайловки. Атакуют с юго-востока. Аналогичные действия в районе Георгиевки и у Невельского. При поддержке средств дальнего поражения российские войска пытаются продвинуться у Первомайского, на юго-восточных подступах к Авдеевке от промзоны, с востока от Крутой Балки и с северо-востока в районе коксохимического завода. Также они продолжили штурмовые действия в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ). Под обстрелами украинские позиции в Бердычах, Новокалинове, Нью-Йорке и Железном. Российские — в Марьинке, Донецке, Водяном и Горловке», — передает WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Донецком направлении в районе Марьинки ожесточенные бои идут у Новомихайловки.

«Пока наши парни обходят село с юга и севера, по позициям ВСУ в самом населенном пункте и по опорным пунктам противника наносятся ожесточенные удары с помощью артиллерии и авиации. Также российские бойцы продвигаются к западу от Марьинки в направлении Георгиевки, где российской армии удалось продвинуться вглубь села. На Авдеевском направлении российские бойцы продолжают улучшать свои позиции южнее Авдеевки в районе Первомайского. Также фиксируется продвижение наших бойцов в районе очистных сооружений коксохимического завода. Постепенно ВС РФ продавливают оборону ВСУ, которые покидают свои позиции», — сообщил он.

«Два майора» пишут, что в районе недавно взятой под контроль ВС РФ Марьинки основными направлениями наступления российских войск являются западное (на Курахово через Георгиевку) и южное (на н.п. Победа и Новомихаловку).

«Идут тяжелые бои, враг постоянно контратакует на юге. Авдеевское направление характеризуется боями у Степового, Очеретино и коксохимического завода. На южном участке фронта наши войска атакуют Первомайское. Противник усилил личным составом свои войска у н.п. Бердычи и коксохимического завода», — подчеркнул источник.

«НгП раZVедка» передает, что российские войска наносят огневое поражение ВСУ в районе южных окраин н.п. Новокалиново у Авдеевки.

«В районе населенного пункта Степовое продолжаются артиллерийские дуэли, враг активно огрызается силами бронетехники, работающей с н.п. Бердычи, за последние две недели украинец перебросил на данный участок, а также к АКХЗ до двух батальонов живой силы, продолжая тактику по латанию брешей при помощи дешевой пехоты. Марьинское направление. После освобождения н.п. Марьинка ВС РФ начали продвижение к Курахово, одному из основных логистических хабов противника на Донецком направлении, в рамках этого продвижения уплотняется живая сила ВСУ в районе н.п. Георгиевка. Параллельно этому идут бои к югу от Марьинки, в районе н.п. Новомихайловка, при этом противник подготовил фортификационные сооружения на данном участке, у населенных пунктов Константиновка — Елизаветовка», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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