Российские вертолеты разнесли опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки «Центр» уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Там подчеркнули, что армейская авиация группировки войск «Центр» продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.

На Краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ, — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения наподобие «линии Суровикина». По словам Баранца, они представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми расположены широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

Зеленский до этого объяснил замедление проведения операций и заминки на фронте холодной погодой. Он уточнил, что пришла зима, которая мешает обороне на востоке Украины.

Кроме того, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. Представитель СМИ с иронией отметил, что в случае, если украинцы решат не умирать за «лихорадочную» мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС, то военкомы просто скажут: «Хорошо».