Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа 152-мм пушки 2А3б «Гиацинт-Б»

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по пункту управления украинскими беспилотниками, расположенному на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, удар наносился бойцами группировки войск «Днепр» из гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». Кроме того, артиллерийские подразделения продолжают вести контрбатарейную борьбу, выводя из строя орудия противника.

В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям: наблюдательному пункту и пункту управления беспилотной авиацией противника, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Там отметили что для корректировки огня и фиксации поражения цели использовался беспилотник. Представители Министерства обороны РФ подчеркнули, что российские артиллеристы-десантники выполняют поставленные задачи, проявляя профессионализм, решительность и отвагу.

Как сообщалось ранее, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» успешно поразили украинские укрепления, расположенные на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, за последние сутки противник потерял около 85 военнослужащих, один танк и две боевые машины пехоты на данном участке фронта.