Ночной залп «Града» стер укрепленные позиции ВСУ под Купянском МО: «Грады» ЗВО ночью уничтожили позиции и пехоту ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» уничтожили украинские укрепленные позиции вместе с пехотой на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. В министерстве добавили, что за сутки под Купянском противник потерял около 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО «Град» на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям, — рассказали в ведомстве.

Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ. По словам военнослужащего, люди, ответственные за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов, поэтому и приобретают они технику низкого качества, зачастую у перекупщиков.

До этого военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения наподобие «линии Суровикина». По словам Баранца, они представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми расположены широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.