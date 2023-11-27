Армия России спасает отчаявшихся солдат ВСУ: новости СВО на вечер 27 ноября Российские военные спасли раненого украинского солдата в зоне СВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ успешно вытащили из-под плотного огня украинского солдата, сдавшегося в плен, сообщил военкор Дмитрий Зименкин. По его словам, противник был ранен в ногу. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, как российский боец с позывным Один тащит украинца до взятого штурмом блиндажа, чтобы обезопасить его от обстрела. Это уже не первый подобный эпизод. В сентябре 2023 года был спасен солдат ВСУ Евгений Зиновик, брошенный товарищами.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 27 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия понесла тяжелые потери на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 280 человек в ходе боев на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным российского оборонного ведомства, командование ВСУ отправило в бой штурмовые группы 63-й механизированной бригады в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Однако ей не удалось добиться успеха. Помимо крупных потерь среди личного состава, ВСУ также лишились на данном направлении двух бронемашин и трех автомобилей.

Интенсивные бои также проходили на Донецком направлении. В Минобороны РФ отмечают, что подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией нанесли удар по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ. Под огонь также попала украинская 24-я механизированная бригада. Общие потери противника на данном направлении составили до 110 человек убитыми и ранеными, а также две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении подразделения противника также потеряли до 110 военнослужащих. Поражение понесла 58-я механизированная бригада ВСУ, участвовавшая в боях в районах населенных пунктов Угледар и Павловка (ДНР). Кроме того, были нанесены удары по позициям 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Тем временем российская авиация успешно поразила пункт управления 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Он располагался в районе села Красного в ДНР. Также была поражена живая сила и бронетехника противника в 107 районах проведения специальной военной операции.

Фото: МО Украины

Российская армия продвигается к Авдеевке

Подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться к северу от Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. По его данным, в настоящее время российские позиции находятся в районе коксохимического завода. Зона контроля армии РФ также была значительно расширена, отряды закрепляются в промышленной зоне, расположенной с южной стороны Авдеевки.

Военкор Александр Коц считает, что переломный момент в битве за Авдеевку уже был достигнут. Им стало взятие промышленной зоны, утверждает он. По мнению журналиста, российская армия обладает большим опытом взятия населенных пунктов, что дает ей преимущество перед украинцами, не взявшими с боем ни одного города с начала конфликта.

Военный эксперт Виктор Баранец отмечает, что потеря украинской армией Авдеевки станет мощным ударом для Киева. Это обусловлено тем, что эта территория обладает высокой стратегической важностью, так как она позволяет войскам выйти к агломерации Славянска и Краматорска. Баранец подчеркивает, что взятие Авдеевки отразится на всем дальнейшем ходе специальной военной операции.

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала важнейший авиазавод Украины

Летчики ВКС России нанесли воздушный удар по киевскому заводу № 410, расположенному в районе аэропорта Жуляны. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, детонация была громкой, в районе территории завода работала система противовоздушной обороны. Известно, что на данном предприятии производят беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Отмечается, что завод № 410 известен как завод гражданской авиации. Он входит в перечень предприятий стратегического значения. В 2015 году его также ввели в состав украинского военного государственного концерна «Укроборонпром».

Молчание Залужного вызвало панику в Верховной раде

Депутаты Верховной рады Украины обеспокоены отсутствием каких-либо заявлений о военных планах ВСУ со стороны главнокомандующего армией страны Валерия Залужного, заявил военкор Александр Сладков. По его словам, подобные ожидания со стороны депутатов вызывают некоторые вопросы, так как Залужный не станет предавать огласке планы ВСУ.

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