Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут танки Abrams в тылу Военэксперт Прохватилов: США могли приказать ВСУ «не совать Abrams под огонь»

Фото: defense.gov

Танки Abrams

Танки Abrams являются бесполезной техникой с точки зрения перелома военных действий, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, все подобные машины уязвимы перед любыми видами дронов и США приказали Украине «не совать под огонь» американскую технику.

Abrams такая же бесполезная с точки зрения перелома военных действий штука, как и любые предыдущие западные танки. В условиях того, что сейчас мы доминируем по применению электронных средств борьбы и ПВО, российская авиация успешно помогает армии, нет смысла их использовать. Я думаю, поступила инструкция из США — не суйте наши танки под огонь, — объяснил Прохватилов.

Стратегическая инициатива сейчас переходит к российской армии, добавил эксперт. По его мнению, ВСУ не хотят, чтобы Abrams «засветились», тем более после того, как они увидели горящие Leopard и Challenger.

Все современные боевые танки абсолютно уязвимы перед всеми видами дронов. Военная наука еще не нашла защиты для них, ну или пока приделают решетки сверху для Abrams, но это будет выглядеть достаточно позорно, — рассказал Прохватилов.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что ВСУ впервые применили Abrams в бою. По его информации, это произошло на восточном направлении фронта. До этого авторы Business Insider писали, что американские танки не приспособлены для работы в условиях холодной зимы.