Военкор указал на панику в Верховной раде из-за Залужного Военкор Сладков: Верховная рада паникует из-за молчания Залужного о планах ВСУ

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Депутаты Верховной рады начинают паниковать из-за того, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный молчит о планах армии, указал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. При этом он обратил внимание, что странно требовать от главкома обнародования подобных документов.

В Верховной раде разгоняется паника: главком ВСУ Залужный молчит о планах армии на ближайшую и дальнюю перспективу! Но почему военные должны громко заявлять о своих планах и вообще при чем тут Залужный? Все прекрасно знают, где и кто эти планы формирует, — написал Сладков.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих. Она подчеркнула, что раз военное руководство не может представить никакой идеи на будущий год, а все предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно просто набрать еще больше людей без вариантов изменения системы ВСУ, то такое руководство должно уйти.

После этого представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что резкая критика в адрес главкома ВСУ недопустима. Вениславский уточнил, что подобные высказывания во время военного конфликта чреваты серьезными последствиями.