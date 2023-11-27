«Угроза нацбезопасности»: в Раде разгорелся скандал из-за Залужного Представитель Зеленского в Раде осудил Безуглую за негатив в адрес Залужного

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Резкая критика в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного недопустима, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский. Такие слова, уточняет издание «Новины», прозвучали после того, как депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего из-за отсутствия плана действий на следующий год. Вениславский добавил, что подобные высказывания во время военного конфликта чреваты серьезными последствиями.

Я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности, — подчеркнул он.

Ранее Безуглая заявила, что Залужный должен оставить пост, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.