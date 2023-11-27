Военкор предположил, какие рекомендации согласуют для Украины страны НАТО Военкор Коц: НАТО, скорее всего, будет убеждать Украину отказаться от территорий

Фото: МО Украины

Главы МИД стран НАТО на встрече 28–29 ноября будут убеждать Украину сесть за стол переговоров и отказаться от территорий, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, других рекомендаций члены Альянса не могут согласовать, так как в его состав не может войти страна с внутренними конфликтами.

Киев, судя по всему, будут убеждать садиться за стол переговоров и отказываться от территорий. Какие еще рекомендации могут быть, раз в Альянс не берут страны с внутренними территориальными конфликтами? — написал Коц.

Ранее о встрече глав МИД НАТО сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Он отметил, все союзники уже согласны принять страну в Альянс.

До этого старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявил, что Украине из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне. По его мнению, это потребуется для того, чтобы Киев избежал поражения.

Положение на поле боя на Украине не следует оценивать по территориальному продвижению сторон, считает эксперт. Для определения побеждающей стороны необходимо анализировать человеческие и материальные потери. Киев однозначно проигрывает Москве, уверен Блэкберн. Он указал на то, что ВСУ понесли большие потери во время контрнаступления и сейчас Киеву нужна новая мобилизация, а она ударит по экономике страны и боевому духу украинцев.