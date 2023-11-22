В США допустили новый уровень вмешательства НАТО в украинский конфликт NI: Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне

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Украине из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для американского журнала National Interest. По его мнению, вмешательство Альянса потребуется для того, чтобы Киев избежал поражения.

Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне, — отметил Блэкберн.

Положение на поле боя на Украине не следует оценивать по территориальному продвижению сторон, считает эксперт. Для определения побеждающей стороны необходимо анализировать человеческие и материальные потери. Киев однозначно проигрывает Москве, уверен Блэкберн. Он указал на то, что ВСУ понесли большие потери во время контрнаступления и сейчас Киеву нужна новая мобилизация, а она ударит по экономике страны и боевому духу украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией. При этом он признал сложное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. По мнению Зеленского, Россия в настоящее время не желает завершения конфликта. В этой связи нельзя говорить о заключении мира «любой ценой», подчеркнул глава государства.