В НАТО намереваются согласовать рекомендации по членству Украины The Guardian: главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы МИД НАТО намерены согласовать 28–29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в НАТО, сообщил The Guardian со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга. По его словам, все союзники уже согласны принять страну в Альянс.

Все союзники согласны, что Украина станет членом Альянса. На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации в реформах Украины, которые приближают ее к членству, — сказал он.

Столтенберг также указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины. Однако, по его словам, полноценное членство Украины «невозможно во время вооруженного конфликта».

Ранее The Guardian привела слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с предложением принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России. По информации издания, этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украине откажут во вступлении в НАТО, даже если страна обязуется не возвращать утраченные в ходе СВО территории военным путем. Он пояснил, что в Альянсе могут опасаться возобновления конфликта, а это чревато мировой войной.