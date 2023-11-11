Украину предложили принять в НАТО в новых границах Guardian: экс-генсек Расмуссен предложил принять Украину в НАТО в новых границах

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России, пишет британская газета The Guardian. По информации издания, этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.

Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце Альянса, — отметил экс-генсек.

Расмуссен уверен, что исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшило бы угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой. В то же время гарантии, которые получила бы в таком случае Украина, позволили бы ей спокойно наращивать военные силы на своей территории, предполагает генсек.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украине откажут во вступлении в НАТО, даже если страна обязуется не возвращать утраченные в ходе СВО территории военным путем. Он пояснил, что в Альянсе могут опасаться возобновления конфликта, а это чревато мировой войной.

При этом в сентябре генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако он не уточнил точную дату этого события. Он отметил, что нельзя точно предсказать, когда завершатся боевые действия на Украине, ведь большинство конфликтов длится дольше, чем ожидалось в начале.