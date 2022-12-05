Аномальные холода сменятся нормальной погодой в европейской части России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После аномальных холодов в европейскую часть России придет нормальная погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако ясных дней ждать тоже не приходится: в прогнозе — облачность и осадки.

В конце недели сильно меняется температурный режим на европейской части России. Если в первой половине недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре на 7-10 градусов ниже нормы, то уже в четверг только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы. То есть температура придет к климатической норме, — сказал Роман Вильфанд.

Тепло в европейскую часть России придет вместе с южными ветрами с западной составляющей. Это, в свою очередь, станет причиной дополнительной облачности и осадков.

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей 5 декабря ждет рекордно высокое атмосферное давление. По его словам, предыдущее достижение датировано 2001 годом. Ожидается, что атмосферное давление поднимется до 770 мм рт. ст.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в эту зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.