Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 вывозных рейсов на 31 марта — 2 апреля.
Отмена связана с введёнными в аэропорту Шереметьево ограничениями на прилёт бортов из-за рубежа. До 2 апреля авиакомпания выполнит 7 рейсов с целью вывоза российских граждан в Дели, Бангкок, Денпасар, Монастир, Лондон и Коломбо,
Как писал NEWS.ru ранее, представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.
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