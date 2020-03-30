https://static.news.ru/photo/b1130728-72d0-11ea-81fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 вывозных рейсов на 31 марта — 2 апреля.

Отмена связана с введёнными в аэропорту Шереметьево ограничениями на прилёт бортов из-за рубежа. До 2 апреля авиакомпания выполнит 7 рейсов с целью вывоза российских граждан в Дели, Бангкок, Денпасар, Монастир, Лондон и Коломбо, сообщается на сайте перевозчика.

Как писал NEWS.ru ранее, представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.