Жительнице Вологды предъявили обвинение в убийстве девятилетней девочки

Следствие предъявило обвинение 40-летней жительнице Вологды Ульяне Ланской в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Ранее женщину заключили под стражу.

Сегодня <...> подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему. <...> Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 октября женщина, увидев на улице девочку без сопровождения взрослых, привела её к себе в квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных ран девочка скончалась на месте.

Женщина была задержана на территории Карелии. Её сняли с поезда. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская призналась в преступлении и объяснила его мотивы. По её словам, она узнала, что неизлечимо больна и не хотела умирать в одиночестве.