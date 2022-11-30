Крупный пожар на ТЭЦ-9 в Перми сняли на видео

Фото: Главное управление МЧС России по Пермскому края

Жители Перми сняли на видео сильный пожар, который произошел на ТЭЦ-9. В соцсетях и мессенджерах люди публикуют видео. На них видно, что над станцией поднимается столб густого дыма, который видно во всех частях города.

Причина пожара пока неизвестна. По данным Telegram-канала Mash, горит кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуированы более 500 человек, в результате ЧП двое пострадали, на месте работают пожарные и дежурят врачи.

30 ноября 2022 года в 12 час. 58 мин. поступило сообщение о пожаре на кровле цеха на территории Пермской ТЭЦ-9, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 79 человек личного состава и 23 единиц техники, — сообщили позднее в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Ранее пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области. К тушению было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать попадание неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника.