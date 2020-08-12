Железнодорожный мост из России в Китай сдадут в начале 2022 года

https://static.news.ru/photo/a40841d0-dc37-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Мост из ЕАО в Китай через Амур планируется сдать в I квартале 2022 года. Он станет первым железнодорожным мостом между двумя странами.

Мост будет пролегать из Нижнеленинского в Тунцзян, он рассчитан на два пути с колеями российского и китайского стандартов. Китай строительство своей стороны моста завершил ещё в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба правительства ЕАО. Срок сдачи российской части постоянно переносился, в последний раз — на 2021 год.

Заказчиком моста является ООО «Рубикон», организация сообщает об отсутствии у неё технических проблем с реализацией проекта.

Срок завершения строительно-монтажных работ — 3-й квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии — 4-й квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию — 1-й квартал 2022 года, согласно дорожной карте, — приводит слова первого заместителя генерального директора «Рубикона» Мурада Магомедова пресс-служба.

Но в данный момент существуют проблемы с финансированием со стороны генерального подрядчика, из-за чего строительство российской части моста ведётся низкими темпами. Переговоры генподрядчика по привлечению денег в проект находятся на завершающей стадии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что строительство моста из России в Китай завершено. Он идёт через реку Амур и соединяет Благовещенск и Хэйхэ.