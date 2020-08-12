Железнодорожный мост из России в Китай сдадут в начале 2022 года

Мост из ЕАО в Китай через Амур планируется сдать в I квартале 2022 года. Он станет первым железнодорожным мостом между двумя странами.
Мост будет пролегать из Нижнеленинского в Тунцзян, он рассчитан на два пути с колеями российского и китайского стандартов. Китай строительство своей стороны моста завершил ещё в октябре 2018 года,
Заказчиком моста является ООО «Рубикон», организация сообщает об отсутствии у неё технических проблем с реализацией проекта.
Срок завершения строительно-монтажных работ — 3-й квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии — 4-й квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию — 1-й квартал 2022 года, согласно дорожной карте, — приводит слова первого заместителя генерального директора «Рубикона» Мурада Магомедова пресс-служба.
Но в данный момент существуют проблемы с финансированием со стороны генерального подрядчика, из-за чего строительство российской части моста ведётся низкими темпами. Переговоры генподрядчика по привлечению денег в проект находятся на завершающей стадии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что строительство моста из России в Китай завершено. Он идёт через реку Амур и соединяет Благовещенск и Хэйхэ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен