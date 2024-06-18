Застрелил жену, взял в заложники внука: в Татарстане убита известный врач

Фото: Социальные сети

Рушания Сагдеева

15 июня в Набережных Челнах была убита известный в городе врач-невролог. По предварительным данным, преступление мог совершить ее бывший муж. Соседи рассказали, что мужчина забаррикадировался в доме и взял в заложники двухлетнего внука, особняк уже готовились штурмовать сотрудники Росгвардии, когда мужчина покончил с собой. NEWS.ru разбирался в деталях случившегося.

Что рассказали соседи убитой женщины

Около 7 утра в субботу, 15 июня, соседи увидели женщину, выбегавшую из особняка в частном секторе Набережных Челнов. Очевидцы утверждают, что были разбужены истошными криками «Убивают!». Спустя несколько минут дом уже был окружен силовиками, а в небе кружил вертолет, затем раздались выстрелы.

По словам соседей, в доме проживала 66-летний врач-невролог. В тот день у нее гостила 34-летняя дочь с двухлетним внуком. По предварительным данным, ранним утром к дому подъехал бывший муж женщины — 72-летний пенсионер, которого впустила в особняк домработница. Впоследствии она рассказала на допросе, что мужчина приехал с тортом и ружьем в чехле от гитары, поэтому она приняла оружие за музыкальный инструмент и не заметила ничего странного.

По данным местного портала, выбежавшая из дома девушка находилась на крыльце, она была ранена, а ее маленький сын в это время был внутри — прибывший в дом мужчина взял собственного внука в заложники. Соседи семейства вспоминают, что приехавшие силовики долго убеждали мужчину освободить ребенка. По данным СМИ, Росгвардия уже начала штурм с задней части двора. В какой-то момент уговоры подействовали, и мужчина вывел ребенка наружу, а сам заперся в доме. После этого, по свидетельствам очевидцев, громкоговорители силовиков затихли.

Примерно в 9 часов утра в доме нашли мертвой женщину с огнестрельными ранениями тела и головы. Рядом с ней обнаружили мертвого мужа. По предварительным данным, он убил жену, затем покончил с собой.

Дочь, по словам очевидцев, увезли в больницу скорой медицинской помощи. О ее состоянии ничего не известно. По некоторым данным, когда ворвавшийся в дом мужчина достал оружие, дочь пыталась защитить мать и получила легкое ранение. Пуля попала ей в плечо, утверждают знакомые семьи, однако девушка была в состоянии найти телефон и вызвать полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Фото: Социальные сети Рушания Сагдеева

Что известно об участниках инцидента

По данным местных СМИ, соседи хорошо знали владелицу особняка — ей была известная в Челнах невролог Рушания Сагдеева, заслуженный врач Татарстана, признанная лучшим неврологом республики в 2014 и 2016 годах. Ранее она работала в местной поликлинике, в 2014 году открыла собственный частный медцентр, дочь женщины — врач-кардиолог — позднее стала совладелицей компании. Известно, что они виделись нечасто, девушка жила в Казани, воспитывала сына.

Бывшего мужа Сагдеевой Рафаэля знакомые семьи характеризуют как «странноватого» человека. Сообщается также, что с 2020 года он занимал в клинике жены должность заместителя директора. В прошлом, по словам соседей, был членом руководства КамАЗа, по другим же данным, мужчина работал в администрации Набережных Челнов.

До развода Сагдеевы, по воспоминаниям соседей, были образцовой семьей. Обоих характеризуют как интеллигентных и доброжелательных людей, которые были со всеми приветливы.

Что могло стать мотивом для убийства

Соседи не верят в убийство на почве ревности. Те, кто знал семью, утверждают, что 72-летний пенсионер вряд ли мог приревновать свою 66-летнюю жену. По их свидетельствам, отношения между бывшими супругами были очень напряженными из-за запущенного в 2020 году бракоразводного процесса. Соседи рассказали изданию «Бизнес-онлайн», что однажды стали свидетелями дебоша экс-супруга Сагдеевой, которую спасли от побоев вовремя прибывшие полицейские.

Брак был расторгнут в январе 2021 года, и бывший супруг Сагдеевой уехал жить в Казань. Экс-супруги постоянно судились, делили имущество. Мужчина доказывал в суде, что может претендовать на владение клиникой, поскольку она была создана в период брака. Также он обращался в суд о взыскании задолженности по аренде здания.

Период с 2021 по 2023 год ознаменовался постоянными исками. Сагдеева неоднократно требовала выселить бывшего мужа из дома. В конце концов суд удовлетворил её требование.

По данным «Бизнес-онлайн», январе 2022 года Сагдеев подал иск на клинику бывшей жены о взыскании необоснованного обогащения на сумму 981 тыс. рублей. Оказалось, что он вносил на счет клиники различные суммы денег и делал это по два-три раза в месяц начиная с 2018 года. В суде он заявил, что пытался таким образом поддерживать денежный оборот убыточной клиники. Суд отказал ему в удовлетворении иска, поскольку деньги он вносил добровольно.

В июле 2023 года Сагдеев подал иск на клинику жены о взыскании задолженности по договорам аренды и оборудования в размере 2,5 млн рублей и признании их недействительными. В апреле 2024 года суд постановил, что клиника должна выплатить ему все долги. Кроме того, он подавал иск о взыскании заработной платы, однако суд определил, что заявление нужно подать в Ново-Савиновский суд Казани. В 2023 году Сагдеев подал иск в данный суд, но производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска.

Знакомые семьи сочувствовали Сагдееву, поскольку в ходе бракоразводного процесса он лишился значительной части активов. Соседи говорили, что жена оставила экс-супруга «без штанов», поскольку клиника не выплатила ему даже 3 млн, которые должна была по решению суда.

Трагедия произошла накануне Дня медика

Коллеги Сагдеевой вспоминают ее как профессионала своего дела. Врач привозила недостающих специалистов из Казани на консультации, чем очень помогала пациентам Набережных Челнов, утверждают они. Невролога не стало накануне Дня медицинского работника, который отмечался в этом году 16 июня.

Пациенты тоже сокрушаются об уходе из жизни врача.

«Как жаль! Единственный хороший невролог в 6-й поликлинике была! Соболезнования родным!» — пишет в соцсетях горожанка по имени Галина.

Рушания Сагдеева отдала медицинской деятельности в Набережных Челнах более 40 лет. Она была терапевтом, неврологом, возглавляла поликлинику. В последние годы жизни успевала совмещать работу в городской больнице и собственной клинике.

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