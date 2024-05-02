Под Иркутском женщина месяц прятала под одеялом труп убитого сожителя Убившую мужа за оскорбление отца жительницу Приангарья посадили на шесть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Слюдянском районе Иркутской области 47-летняя женщина в августе 2023 года убила сожителя и месяц держала его тело во дворе, передает прокуратура региона. На суде она пояснила, что 53-летний собутыльник оскорбил ее ушедшего из жизни отца. В результате она ударила мужчину кухонным ножом в грудную клетку.

В СНТ Бабха Слюдянского района между подсудимой и ее 53-летним сожителем в ходе распития спиртных напитков возник конфликт из-за того, что последний оскорбительно отзывался о покойном отце женщины. Она схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего, от чего тот скончался. Женщина обработала рану кровоостанавливающим медицинским препаратом, накрыла погибшего одеялом, установив рядом обогреватель, — сообщили в прокуратуре.

В полицию о трупе сообщили знакомые женщины. Они пришли к ней в гости и почувствовали трупный запах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала осужденную вменяемой.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на балконе 12-комнатной коммунальной квартиры нашли труп 49-летнего мужчины. О находке правоохранителям сообщил владелец комнаты. Он сдавал недвижимость убитому. В качестве подозреваемой задержана его 45-летняя сожительница. Она утверждала, что поругалась с мужчиной и тот ушел из дома.