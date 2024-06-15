Россиянин убил супругу и покончил с собой на глазах у годовалой внучки В Набережных Челнах пенсионер на глазах у внучки убил жену и себя из-за развода

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72-летний житель Набережных Челнов застрелил супругу, забаррикадировался дома, и, не дожидаясь штурма спецназа, свел счеты с жизнью. В момент происшествия внутри находилась их годовалая внучка, девочка не пострадала, сообщает издание «Вечерняя Казань» в своем Telegram-канале.

По данным издания, супруги находились в процессе развода. Утром пенсионер приехал к 66-летней супруге и внучке вместе с гладкоствольным оружьем в чехле от гитары. Погибшая была заслуженным врачом Татарстана, работала неврологом в поликлинике №6.

Прокуратура Татарстана сообщила о заведении уголовного дела.

На место трагедии выехал прокурор города Набережные Челны Артур Абуталипов. Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства, — сказано в сообщении ведомства.

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