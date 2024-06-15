Россиянка одним ударом ножа убила сожителя в Новой Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новой Москве 45-летняя женщина одним ударом ножа убила своего сожителя, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Чароитовая в поселке Десеновское. Личность погибшего установлена — им оказался 46-летний мужчина.

В квартире жилого дома на ул. Чароитовая пос. Десеновское в Новой Москве 45-летняя женщина в ходе ссоры нанесла удар ножом своему сожителю, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Слюдянском районе Иркутской области 47-летняя женщина убила сожителя и месяц держала его тело во дворе. Причиной стало оскорбление: 53-летний собутыльник плохо отозвался об ее отце. В полицию о трупе сообщили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости и почувствовали трупный запах. Ее признали вменяемой и приговорили к шести годам лишения свободы.

Жительницу станицы Стародеревянковской в Краснодарском крае ранее приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство мужа, который ее разбудил во время отдыха. В ходе конфликта фигурантка взяла со стола кухонный нож нанесла один удар в область груди мужчины, попав в сердце. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия.