«Запихнула в пакет»: подруга раскрыла подробности убийства младенца в Твери Заколовшая своего новорожденного сына студентка долго не знала о беременности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студентка из города Осташков, которая родила мальчика и заколола его ножницами, долго не знала о беременности, рассказала NEWS.ru подруга 18-летней девушки. Выросший живот она связывала с гормональным сбоем. Позже студентка боялась реакции матери на известие о беременности.

Саша долго не знала о беременности, даже ходила на физкультуру с животом. Она думала, что у нее просто гормональный сбой. Также девушка боялась свою маму и ее реакцию на беременность в 18 лет и неоконченную учебу в колледже, — рассказала подруга.

По ее словам, на том, чтобы ребенка не было, настоял и будущий отец — Алексей. Все это, полагает подруга, спровоцировало в девушке ненависть к еще не родившемуся мальчику. Когда начались схватки, вызвать скорую она не смогла от боли, а появившегося на свет мальчика Александра заколола в состоянии шока, уверена подруга.

После родов, Саша, будучи на панике, взяла первое, что попалось под руки (ножницы) и решила всю свою ненависть выместить на ребенке, не осознавая своих действий. Она говорит, что не помнит, как это сделала. Далее, она запихнула ребенка в пакет. Потом, пришла мать Саши, увидев всю картину, она вызвала скорую. В больнице Саша отрицала, что родила ребенка, а когда призналась, ее увезли в Тверь, — рассказал подруга роженицы.

О том, что студентка убила новорожденного сына, стало известно 25 апреля. После родов девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.