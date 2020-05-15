Задерживали ввосьмером: сибирского борца обвинили в избиении полицейского

https://static.news.ru/photo/d6497d46-bad9-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Марк Бемалян Фото: ncvsm.ru

Российский борец — Марк Бемалян — в свои 23 года успел завоевать множество спортивных наград. Атлет побеждал на юношеских Олимпийских играх, европейском первенстве и чемпионате РФ. Однако полиция Новосибирска иного мнения. По их словам, представитель греко-римского стиля напал 3 января 2020 года на ППС. Для задержания подозреваемого пришлось вызвать подкрепление. Юношу «вязали» восемь человек.

По данным оперативников, он вырывался, сопротивлялся, бил своей головой по лицу полицейского. В итоге стражу порядка сломали нос, сам Бемалян почти полгода находится в СИЗО и вины не признаёт. Молодой человек заявляет, что просто шёл по улице, когда на него напали люди в форме.

Инцидент произошёл в центре Новосибирска, на улице Ленина. Силовиков вызвали прохожие, когда увидели, что «трое кавказцев избивают человека», пишет «КП-Новосибирск».

Митюк (фамилия сотрудника. — NEWS.ru.) подбежал к дерущимся и попросил прекратить драку. Бемалян начал размахивать локтями, пытаясь нанести удар полицейскому. Тут подбежал Овсиенко (еще один сотрудник ППС. — NEWS.ru). Бемаляна несколько раз предупреждали, что будет применена физическая сила и специальные средства в виде наручников и газа, — говорится в протоколе.

В МВД уверены — устные внушения только разозлили фигуранта. Как только он начал драться, наряд полиции пшикнул ему в лицо газом, а потом выстрелили из табельного оружия в воздух. После чего Бемалян ударил пострадавшего сотрудника.

По словам брата подозреваемого — Амика Бемаляна — потасовка, на которую вызвали силовиков, произошла на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. В сводке так и написали: нападавшие — лица кавказской национальности. Но полицейский автомобиль остановился у дома № 2 на ул. Ленина.

Пэпээсники же просто немного не доехали до места настоящей драки, увидели случайных прохожих, один из которых был мой брат Марк. Они, видать, решили, что он идёт с места разборок, накинулись на него со спины, — рассказал родственник обвиняемого.

Амик отметил, что его брат не мог видеть, кто на него напал. Адвокат Марка Татьяна Бойко заявила, что силовики сами нарушали закон. Повреждение носа у полицейского могло быть и до инцидента, нужно провести экспертизу. Однако следственные органы не спешат её назначать. По её словам, к правоохранителям возникает вопрос и по поводу состояния Бемаляна. У него зафиксировали перфорацию барабанной перепонки, контузию правого глаза справа 1-й степени, множественные гематомы, ушибы, ссадины, однако причину их появления также не торопятся выяснять. Если борца признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело об уличной драке, куда ехали стражи порядка, действительно завели. Производство возбудили по ст. 116 «Побои». По информации Бойко, фамилия Бемаляна в материалах не упоминается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко прокомментировал инцидент на избирательном участке, в ходе которого полицейский сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Он назвал случившееся «удалением гражданина».

По его словам, в полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе».