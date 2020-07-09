Задержанного хабаровского губернатора отправили в Москву

https://static.news.ru/photo/d1a5127a-c18a-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в столицу, сообщил источник, близкий к следствию.

Фургал отправлен в Москву из Хабаровска, — цитирует РИА Новости своего инсайдера.

По информации ТАСС, губернатор вылетел из аэропорта краевой столицы под утро 9 июля.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и организации покушения на убийство. В следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа многократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала, арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сети появилось видео задержания губернатора. Бойцы спецподразделений вытащили его из машины, в которой он ехал на работу.