За сутки в Москве выявили 1757 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0c99f030-7d8d-11eb-9231-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 1757 жителей столицы, госпитализировали 761 человека. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 987 041 москвича.

По состоянию на 5 марта коронавирус выявили у 987 041 жителя Москвы (+1757 за сутки), — сообщили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа после перенесённого COVID-19 по выздоровлении выписаны 2249 жителей Москвы, скончались от этой инфекции 54 пациента столичных клиник. Всего число выздоровевших после COVID-19 москвичей увеличилось до 907 770 человек. Пандемия унесла жизни 15 297 жителей столицы.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медики выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии на сегодняшний день COVID-19 был диагностирован у 4 301 159 человек. Как отметили сотрудники оперативного штаба, за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 15 464 человека. За период распространения инфекции после заражения вылечился 3 885 321 гражданин РФ. Также за прошедшие сутки в стране 462 человека с ранее диагностированным COVID-19 скончались. Число жертв болезни выросло до 88 285.