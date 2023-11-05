ВСУ обстреляли село в Курской области Старовойт: Украина обстреляла село Гуево

Фото: МО Украины

Украина обстреляла село Гуево Суджанского района Курской области, заявил в Telegram глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал. Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. В одном из домов осколками выбиты окна.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал, — написал губернатор.

В Минобороны РФ ранее сообщили о попытке ВСУ осуществить теракты с помощью БПЛА в Курской области. Российские силы уничтожили над регионом два украинских дрона. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил граждан сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотников. В общей сложности 3 ноября российские ПВО ликвидировали четыре дрона ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями.

ВСУ также обстреляли село Локоть в Курской области. По словам Старовойта, было зафиксировано не менее шести прилетов по населенному пункту. Повреждение получила хозяйственная постройка одного из частных домов. Никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ попытались атаковать территорию Крыма сразу 16 беспилотниками. Как сообщал Telegram-канал Mash, украинская армия запустила БПЛА со стороны Херсонской области. Все дроны противника были ликвидированы средствами ПВО.