ВСУ накрыли артиллерийским огнем приграничное село в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате артиллерийского обстрела повреждены четыре дома.

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — сообщил он.

С утра 26 августа ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка в Белгородской области. Огонь из РСЗО с применением кассетных боеприпасов велся по гражданской инфраструктуре. Как следствие, шесть жителей поселка Уразово получили ранения. Одного из пострадавших доставили в больницу с серьезными осколочными ранениями поясничной области и повреждением внутренних органов. Еще одну женщину госпитализировали с ранением правого глаза.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 16 домов, в четырех из них разрушены несущие конструкции. Повреждения также зафиксированы на одном соцобъекте, одном спортивном объекте и двух предприятиях, нарушена линия электропередачи.