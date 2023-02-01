Российские военные обстреляли колонны ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск Советник Пушилина Гагин: ВС России атаковали колонны ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные обстреляли колонны бойцов ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск, об этом в эфире «Россия 24» рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, именно через эту дорогу украинским военнослужащим поставляется продовольствие и боеприпасы. Он уточнил, что при успешном взятии трассы Артемовск перейдет под контроль ВС РФ.

Частично она уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят, — сказал Гагин.

По словам военного эксперта полковника ЛНР Виталия Киселева, российские войска окружили Артемовск с трех сторон. Он уточнил, что ВС РФ активно выбивают украинских военных с их позиций. Бои за город продолжаются.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины выбирают, какой город сдать: Артемовск или Часов Яр. Он заявил, что Киев может перебросить силы из одного населенного пункта в другой для удержания позиций.