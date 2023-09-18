Водитель в Магаданской области выжил, упав с 200-метрового обрыва

Фото: t.me/mchs_magadan

В Магаданской области водитель выжил после того, как, не справившись с управлением, сорвался со скалы и пролетел вниз 200 метров, сообщает региональное управление МЧС России. Как отмечается, инцидент произошел ночью 18 сентября в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы. По словам спасателей, мужчина «родился в рубашке», поскольку подобные происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами.

Ночью 18 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту ЧП выехал отряд спасателей на квадроциклах. Часть пути они проехали по берегу Охотского моря, другую часть пришлось преодолевать пешком. Пострадавший отделался ушибами и порезами. Его передали медикам.

На прошлой неделе в Сочи две женщины сорвались с обрыва напротив парка «Ривьера». Впоследствии одна из них скончалась в больнице. Предварительно установлено, что на месте происшествия нет знаков, предупреждающих об опасности. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства, в том числе законности действий врачей, спасателей и полицейских.