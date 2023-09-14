Две женщины в Сочи упали с обрыва напротив «Ривьеры»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи две женщины сорвались с обрыва напротив парка «Ривьера», впоследствии одна из них скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Это произошло вечером 10 сентября, предварительно установлено, что на месте происшествия не было знаков, предупреждавших об опасности.

Прокуратурой Центрального района города Сочи организована проверка, — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

После падения женщин госпитализировали, в ночь на 14 сентября одна из них скончалась от травм, уточнили агентству в ведомстве. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства, в том числе законности действий врачей, спасателей и полицейских.

В управлении СК по Кубани рассказали, что по факту произошедшего возбуждено дело по уголовной статье «Халатность». На месте работают следователи и криминалисты.

Как пишет Sochi1.ru, инцидент произошел в районе улицы Егорова, где три женщины вечером гуляли с двумя маленькими детьми. Когда они поравнялись с воротами парка, у одного из малышей укатился мяч в кусты. Бабушка пошла искать его и пропала, спустя пару минут дочь начала беспокоиться, пошла проверить мать и вслед за ней рухнула в глубокий обрыв, который сильно зарос, и не был виден в темноте. Впоследствии 49-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом позвоночника в трех местах, спустя пару дней она скончалась в реанимации, куда ее доставили вместе с дочерью, жизни которой ничто не угрожает.

Ранее в Крыму мужчина с девушкой на машине сорвались с обрыва в море. В результате падения с высоты семиэтажного дома женщина получила черепно-мозговую травму и перелом челюсти, она была госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчина отделался более легкими травмами.