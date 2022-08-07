В Крыму автомобиль с людьми сорвался с обрыва

Фото: vk.com/sevastopolnewscom

В Крыму автомобиль сорвался с 20-метрового обрыва и упал в море. Пострадали два человека, один из них госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Подъем». Инцидент произошел на мысе Тарханкут, падение автомобиля заметили местные рыбаки, которые и вызвали спасателей.

В салоне машины были два человека. Девушка в результате падения получила черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Она госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Второй пострадавший — мужчина. Он получил более легкие травмы.

Ранее в Крыму сорвался с обрыва микроавтобус, в котором находились водитель и трое пассажиров. Никто из них не пострадал. Прибывшие на место спасатели оказали им психологическую помощь. От медицинской они отказались.

Также сообщалось, что в Сочи отец и сын сорвались с обрыва, катаясь на квадроцикле. Мужчина погиб, а семилетнего мальчика доставили с травмами в больницу. Ход и результаты проверки обстоятельств произошедшего взяли на контроль в краевом управлении СКР.