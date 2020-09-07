В Крыму автобус с людьми сорвался с обрыва

https://static.news.ru/photo/fa2d1444-f101-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГТРК "Севастополь"

В Крыму микроавтобус упал с обрыва. Авария произошла в бухте Капсель в районе Судака. В салоне «Газели», проехавшей по крутому склону порядка двадцати метров, находились водитель и три пассажира.

По данным МЧС Республики Крым, информация о ЧП поступила в субботу, 5 сентября, около 13 часов. К месту происшествия была направлена дежурная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек.

Автомобиль «Газель» катился по склону 15–20 метров. В салоне находились пассажиры. Спасатели, прибыв на место, приняли все меры противопожарной безопасности. Психологическую помощь оказали водителю и трём пассажирам, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Все находившиеся в салоне автомобиля граждане отказались от медпомощи, отмечает издание «Вести.Севастополь».

Ранее, как писал NEWS.ru, грузовик упал с обрыва в Дагестане. Авария произошла в Цунтинском районе Дагестана. В результате пострадали девять человек. В частности, две молодые женщины находятся в тяжёлом состоянии.