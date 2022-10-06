ВГА Запорожья: ВСУ стянули в регион больше сил, чем за всю спецоперацию

Фото: МО Украины

Украинская армия стянула в Запорожскую область больше живой силы и вооружения, чем за все время проведения российской спецоперации, заявил член главсовета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов. Он также отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал и быстро восполняют потери, передает ТАСС.

Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО, — сказал Рогов.

По его словам, потери украинской армии растут, но быстро восполняются, активность и наступательный потенциал не снижаются.

Ранее сообщалось, что американские политики убеждают украинские власти в необходимости провести решающее сражение с российскими войсками на юге страны. В Вашингтоне считают, что оно должно состояться до наступления зимы, иначе из-за погодных условий ВС РФ получат преимущество. В НАТО полагают, что установление контроля ВСУ над югом Украины даст Киеву значительное преимущество при проведении мирных переговоров с Россией.