FT: США убеждают Киев провести решающее сражение с Россией до зимы

Фото: Министерство обороны Украины

Минометный расчет ВСУ

Американские политики убеждают украинские власти в необходимости провести решающее сражение с российскими войсками на юге страны, пишет Financial Times. В Вашингтоне считают, что оно должно состояться до наступления зимы, иначе из-за погодных условий ВС РФ получат преимущество.

В качестве примера издание приводит высказывание американского сенатора Криса Мерфи о том, что «боевой сезон» подходит к концу и ВСУ нужно это учитывать.

Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет ей доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины — это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную, — сказал политик.

В публикации отмечается, что ВСУ жизненно важно отвоевать юг Украины до наступления зимы. В противном случае погодные условия дадут преимущество российским войскам. Подчеркивается, что ВСУ потребуются «значительно превосходящие силы» для наступления, поскольку российские позиции достаточно сильны.

В НАТО считают, что установление контроля ВСУ над югом Украины даст Киеву значительное преимущество при проведении мирных переговоров с Россией. По мнению американских конгрессменов, таковые могут быть начаты через шесть — восемь месяцев.

Ранее заместитель главы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов рассказал, что российская армия проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар по подразделениям ВСУ. По его словам, продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.