В Херсонской области заявили о подготовке армии к ответному удару по ВСУ Замглавы Херсонской области: российская армия готовится к ответному удару по ВСУ

Фото: РИА Новости

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации

Российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар по подразделениям ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. По его словам, продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.

Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести удар, — сказал Стремоусов.

Накануне он заявил, что военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел региона. Контрнаступление Киева он назвал бесполезным. Также замглавы ВГА напомнил, что регион является территорией России, поэтому российская армия оттуда не уйдет.

Стремоусов также добавил, что Вооруженные силы Украины смогли продвинуться вперед в так называемой серой зоне, но это стоило им очень больших потерь. По его словам, на данном направлении работают артиллерия и авиация РФ.