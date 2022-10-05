В Херсонской области пообещали «отбросить» ВСУ из занятых ими сёл Стремоусов: украинских военных отбросят из занятых ими херсонских сёл

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел региона. В эфире «Соловьев Live» контрнаступление Киева он назвал бесполезным.

Контрнаступления [украинских войск] все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов, — подчеркнул представитель областной администрации.

Стремоусов напомнил, что регион является территорией России, поэтому российская армия оттуда не уйдет. По словам чиновника, Украина сконцентрировала в приграничной зоне войска, превосходящие союзные силы в несколько раз, однако российские военнослужащие сдерживают это наступление.

До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации, — считает Стремоусов.

Ранее стало известно, что нахождение в регионе украинских войск является временным явлением, заявил Кирилл Стремоусов. Именно потому, что Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, отметил он. Стремоусов прежде говорил о том, что продвижение украинских войск в регионе остановлено.