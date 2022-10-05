В Херсонской области назвали временным явлением присутствие войск Украины Стремоусов: нахождение в Херсонской области войск Украины является временным явлением

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что нахождение в регионе украинских войск является временным явлением. Именно потому, что Херсонская область является суверенной территорией Российской Федерации, отметил он в Telegram.

Мы сейчас практически находимся на той передовой, которая сегодня для многих нацистов является основополагающим фактором заявления о том, что они зашли. Херсонская область сегодня является суверенной территорией Российской Федерации, поэтому даже все те маневры, которые происходят на поле боя, это временное явление, — пояснил представитель администрации.

Стремоусов прежде говорил о том, что продвижение украинских войск в регионе остановлено. По его словам, так закончилось предпринятое несколько дней назад контрнаступление Украины в северной части Херсонской области, когда было занято несколько сел.

Ранее стало известно, что украинские войска в Херсонской области пытаются наступать с нескольких направлений, но встречают отпор, заявил Кирилл Стремоусов. По его словам, продвижение укронацистов остановилось в районе Дудчан. Они оказались в огневом мешке. Работали российские авиация и артиллерия, добивая тех, кто проник на суверенную территорию РФ.