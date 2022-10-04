Украинские войска попали в «огневой мешок» на севере Херсонской области Стремоусов: ВСУ попали в «огневой мешок» в районе Дудчан на севере Херсонской области

Фото: МО Украины

Продвижение украинских войск на территории Херсонской области остановлено, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но встречают отпор.

В районе Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. <...> Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет, — сказал Стремоусов.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины продвинулись вдоль Днепра в Херсонской области, сделали несколько фотографий, после чего были разбиты. По его словам, продвижение украинских войск на этом завершилось.

Военный эксперт Роман Насонов ранее рассказал, что ВСУ не смогли раскачать оборону подразделений Вооруженных сил России. По его словам, недавние наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении оказались провальными, они понесли существенные потери. Специалист добавил, что в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка были нейтрализованы группы ВСУ.