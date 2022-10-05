Стало известно о больших потерях ВСУ в Херсонской области Замглавы администрации Стремоусов: ВСУ понесли большие потери на Херсонском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться вперед в так называемой серой зоне, но это стоило им очень больших потерь, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, на данном направлении работают артиллерия и авиация РФ.

Серая зона была пройдена нацистами с очень большими потерями, потому что артобстрелы, Воздушно-космические силы России на самом деле «утюжили» и убивали их очень большое количество, — сказал Стремоусов.

Накануне он заявил, что военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел региона. Контрнаступление Киева он назвал бесполезным. Также замглавы ВГА напомнил, что регион является территорией России, поэтому российская армия оттуда не уйдет.

Ранее сотрудники российских силовых ведомств ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области. В ходе обыска были обнаружены взрывные устройства, которые были уничтожены на месте.

Также стало известно, что государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной. По словам Стремоусова, таможенный контроль и таможенные операции там больше не осуществляются.