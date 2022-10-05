В Запорожской области предупредили о возможной провокации на ДнепроГЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: Украина готовит провокацию на ДнепроГЭС

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ДнепроГЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. В столице региона в последние дни наблюдается крайне нездоровая активность, отметил он в беседе с РИА Новости.

Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию, — рассказал представитель ВГА.

Рогов напомнил, что в 2018 году проходили учения с моделированием ситуации на случай неконтролируемого сброса воды. Он назвал очень тревожными данные о том, что кураторы украинских властей из США и Британии запросили результаты учений.

По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час, — уточнил запорожский чиновник.

Ранее стало известно, что Киев заблокировал выезд на подконтрольную России территорию Запорожской области, заявил Владимир Рогов. Он уточнил, что украинские власти ограничили выезд через областные контрольно-пропускные пункты. Рогов добавил, что людей не могут выпустить с территории Украины по «надуманным причинам и угрозам».