Киев заблокировал выезд в подконтрольную России часть Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев заблокировал выезд на подконтрольную России территорию Запорожской области, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он уточнил, что украинские власти ограничили выезд через областные контрольно-пропускные пункты (КПП), сообщает РИА Новости. Рогов добавил, что людей не могут выпустить с территории Украины по «надуманным причинам и угрозам».

Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам, — заявил Рогов.

По его словам, число желающих покинуть ту часть Запорожской области, которая находится под контролем Украины, исчисляется тысячами.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданским населением на выезде в подконтрольную РФ часть Запорожской области. По его словам, есть жертвы и пострадавшие. В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, с утра гремели взрывы и была слышна работа ПВО. Рогов пояснил, что наносятся высокоточные удары по объектам украинской армии. Он выразил уверенность, что удары не несли угрозу мирному населению, поскольку поражали военные и другие объекты с точностью до нескольких метров.