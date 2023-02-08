В Забайкалье водитель лишился обеих стоп из-за заглохшей на морозе машины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии Нового года в ожоговый центр Читинской городской больницы № 1 поступил пациент с сильным обморожением обеих ног. Пострадавшему водителю, застрявшему в 30-градусный мороз на трассе из-за заглохшего автомобиля, ампутировали обе стопы, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает, сообщает «КП — Иркутск».

Другого выхода не было. Нужно было ампутировать ему обе стопы, так как было сильное обморожение, — сообщили в больнице.

Как передает издание, мужчина направлялся в Читу из родного поселка на машине. Он не планировал покидать салон, поэтому надел летние кроссовки вместо зимней обуви. На пути в город машина заглохла. На трассе за несколько часов никого не появилось, водителю пришлось провести в своем автомобиле всю ночь, в больницу его привезли только утром.

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края ранее женщина насмерть замерзла по пути на работу. Погибшая вместе с двумя своими коллегами, которые получили серьезные обморожения, попала в снежный заряд и заблудилась.

Врач-терапевт Инна Бобыкина порекомендовала не использовать спирт, снег или горячую воду в случае переохлаждения. По ее словам, лучше всего поможет постепенное согревание при комнатной температуре. В случае если человека нашли в сугробе без сознания, необходимо сразу же вызвать скорую помощь.