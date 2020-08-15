В Татарстане с 17 августа заработают кинотеатры и цирки

https://static.news.ru/photo/3e050888-df01-11ea-a6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kazan-circus.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о третьем этапе снятия ограничений, введённых ранее в целях борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщает пресс-служба главы региона, с 17 августа в республике заработают театры и кинотеатры, концертные залы, цирки и аквапарки. Учреждения должны будут ограничивать число посетителей. Также с лимитированным числом участников разрешается проводить мероприятия на открытых площадках (не более 100 человек) и в помещениях (не более 50 человек).

Проводить спортивные состязания можно будет с заполнением трибун на 25%. В точках общепита разрешаются банкеты с количеством гостей не более 50.

В рамках предыдущих этапов смягчения ограничений власти Татарстана разрешили заниматься спортом на улице, возобновилась работа фитнес-центров, бассейнов, парикмахерских, открылись парки и скверы, частично — гостиницы, санатории и дома отдыха.

За время пандемии в регионе выявлено более 6 тысяч случаев COVID-19, скончались 29 человек, 5 тысяч уже выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, Татарстан вошёл в число регионов, где больше всех жителей с антителами к коронавирусу.