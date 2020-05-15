В Сочи в связи со смягчением ограничений заработали фонтаны

https://static.news.ru/photo/05e490c6-a7e9-11ea-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 6 июня в Сочи в связи с улучшением эпидемиологической обстановки стартовал сезон фонтанов. Кроме того, открылись для посещения парки, скверы, заработали летние террасы ресторанов и кафе.

В администрации города отметили, что это стало возможным после ослабления губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничительных мер.

При этом напомнили, что карантинный режим в регионе будет действовать до 21 июня, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Тем не менее, мы приглашаем жителей и гостей Сочи вернуться к прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе. Вся инфраструктура для этого подготовлена, — цитирует пресс-служба мэрии замглавы города Владимира Пушкарёва.

В Краснодарском крае на 6 июня зафиксировали 4312 случаев коронавируа, при этом 3235 уже выписали из больниц. 42 человека умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что с 6 июня в Сочи начнут работать первые 20 пляжей. Остальные планируется открыть в течение следующей недели. Пляжи будут зонированы для отделения посетителей и их семей от других людей. Отдыхающие будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.