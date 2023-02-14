В Сочи временно не получится попасть на автобусе и на грузовике На единственной трассе, которая ведет в Сочи, закрыли движение большегрузов и автобусов из-за погоды

Фото: ресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Госавтоинспекция города Сочи заблокировала движение для автобусов и большегрузов по трассе от поселка Магри, через который проходит единственная трасса, ведущая из Краснодарского края в Сочи, сообщает портал «Сочи онлайн» со ссылкой на краевое УМВД. В регионе наблюдается обильный снегопад, местами гололедица. Движение по трассе будет восстановлено после того, как спецтехника очистит дорожное полотно от осадков.

В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям самого Сочи в ГАИ рекомендуют не выезжать в город на личных автомобилях, не оборудованных зимней резиной, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что утром 14 февраля в Москве из-за снегопада высота сугробов увеличилась с 30 до 35 см. По словам синоптиков, такая высота снега является рекордной для этой зимы.