Москву накрыли самые большие сугробы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 14 февраля в Москве из-за снегопада высота сугробов увеличилась с 30 до 35 см, рассказали «Интерфаксу» в столичном метеобюро. По словам синоптиков, такая высота снега является рекордной для этой зимы.

Высота снега 35 см — это максимум для нынешней зимы. По данным наблюдений, сугробы 34 см на ВДНХ фиксировались 19 декабря, — заявил собеседник агентства.

Несмотря на обилие снега, синоптики рассказали, что февраль в 2023 году выдался теплее климатической нормы на пять градусов, сама зима — на полтора градуса. В метеобюро добавили, что самым теплым днем в году пока является 2 января, тогда температура поднялась выше шести градусов. Самым холодным же днем считается 7 января, поскольку температура воздуха тогда опустилась до минус 23,5 градуса.

12 февраля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. По его словам, в разных районах столицы выпало от шести до девяти миллиметров снега, при условии, что февральская норма — 44 миллиметра. В Клину и Волоколамске намело до 10 мм. Тишковец отметил, что сейчас порывы ветра местами достигают 18 м/с, из-за чего фактическая температура минус 3,6 градуса ощущается как минус 11.