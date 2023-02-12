Москвичи пережили снежный апокалипсис Метеоролог Тишковец: в Москве выпало 20% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в разных районах столицы выпало от шести до девяти миллиметров снега, при условии, что февральская норма — 44 миллиметра. В Клину и Волоколамске намело до 10 мм.

За последние 12 часов (18:00–06:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге — 8 мм, в Тушино 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале (месячная норма — 44 мм), — написал Тишковец.

Тишковец отметил, что сейчас порывы ветра местами достигают 18 м/с, из-за чего фактическая температура минус 3,6 градуса ощущается как минус 11.

Ранее метеоролог предупреждал о барической пиле с резким колебанием давления. По его словам, это явление негативно сказывается на самочувствии астматиков, аллергиков и людей с повышенным артериальным давлением.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в Москве утро понедельника 13 февраля будет морозным. По его словам, ночью температура может упасть до 10 градусов ниже нуля, однако днем воздух прогреется до плюсовых значений.